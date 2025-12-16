Минское «Динамо» отыгралось с 0:2, но уступило «Локомотиву» по буллитам

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и минским «Динамо». Победу одержали хозяева со счётом 3:2 Б.

На третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Локомотива» Егор Сурин с передач Георгия Иванова и Рушана Рафикова. В середине первого периода «Локомотив» удвоил преимущество — забил Георгий Иванов с передачи Егора Сурина. На 18-й минуте Ксавье Улле с передач Алекса Лиможа и Тая Смита сократил отставание в счёте. На 43-й минуте Алекс Лимож сравнял счёт. По буллитам победу одержали хозяева площадки.