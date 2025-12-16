Минское «Динамо» отыгралось с 0:2, но уступило «Локомотиву» по буллитам
В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и минским «Динамо». Победу одержали хозяева со счётом 3:2 Б.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Сурин (Иванов, Рафиков) – 02:21 (5x4) 2:0 Иванов (Сурин) – 10:12 (5x5) 2:1 Улле (Лимож, Смит) – 17:18 (5x5) 2:2 Лимож (Энас, Смит) – 42:25 (5x4) 3:2 Каюмов – 65:00
На третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Локомотива» Егор Сурин с передач Георгия Иванова и Рушана Рафикова. В середине первого периода «Локомотив» удвоил преимущество — забил Георгий Иванов с передачи Егора Сурина. На 18-й минуте Ксавье Улле с передач Алекса Лиможа и Тая Смита сократил отставание в счёте. На 43-й минуте Алекс Лимож сравнял счёт. По буллитам победу одержали хозяева площадки.
