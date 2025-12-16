Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ак Барс — Салават Юлаев, результат матча 16 декабря 2025 года, счет 6:3, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» забросил шесть шайб и в третий раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев»
Комментарии

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Принципиальная встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу казанцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Терехов (Лямкин, Биро) – 05:31 (5x5)     1:1 Ян (Родевальд, Броссо) – 06:26 (5x5)     2:1 Семёнов (Барабанов) – 17:17 (4x5)     3:1 Хмелевски (Миллер, Лямкин) – 18:49 (5x5)     4:1 Яшкин (Барабанов, Князев) – 33:02 (5x5)     4:2 Броссо (Ян, Берлёв) – 37:51 (5x4)     5:2 Князев (Барабанов, Яшкин) – 45:48 (5x5)     5:3 Горшков – 57:00 (4x5)     6:3 Кателевский (Фисенко, Карпухин) – 57:35 (5x5)    

Голами в составе «Ак Барса» отметились Семён Терехов, Кирилл Семёнов, Александр Хмелевски, Дмитрий Яшкин, Артемий Князев и Дмитрий Кателевский. За «Салават Юлаев» отличились Денис Ян, Девин Броссо и Артём Горшков. Отметим, что «Ак Барс» получил восемь малых штрафов, тогда как «Салават Юлаев» – лишь одно удаление. Стартовый вратарь «Салавата Юлаева» Семён Вязовой был заменён на Илью Коновалова после трёх пропущенных шайб в первом периоде.

Таким образом, «Ак Барс» выиграл три матча из четырёх у «Салавата Юлаева» в текущем сезоне.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Материалы по теме
Видео
Хмелевски забил гол в каждом из трёх матчей с «Салаватом» с момента перехода в «Ак Барс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android