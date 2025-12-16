«Ак Барс» забросил шесть шайб и в третий раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Принципиальная встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу казанцев.

Голами в составе «Ак Барса» отметились Семён Терехов, Кирилл Семёнов, Александр Хмелевски, Дмитрий Яшкин, Артемий Князев и Дмитрий Кателевский. За «Салават Юлаев» отличились Денис Ян, Девин Броссо и Артём Горшков. Отметим, что «Ак Барс» получил восемь малых штрафов, тогда как «Салават Юлаев» – лишь одно удаление. Стартовый вратарь «Салавата Юлаева» Семён Вязовой был заменён на Илью Коновалова после трёх пропущенных шайб в первом периоде.

Таким образом, «Ак Барс» выиграл три матча из четырёх у «Салавата Юлаева» в текущем сезоне.