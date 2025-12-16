«Торпедо» забросило пять шайб подряд и одержало волевую победу над «Нефтехимиком»

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 5:2.

К 32-й минуте матча «Нефтехимик» вёл со счётом 2:0 — голами отметились Никита Артамонов и Александр Дергачёв. Затем хоккеисты «Торпедо» забросили пять шайб подряд, начиная с 39-й минуты встречи. Голами в составе нижегородской команды отметились Владимир Ткачёв, Антон Силаев, Антон Сизов, Владислав Фирстов, Богдан Конюшков. Отметим, что в начале матча травму получил Василий Атанасов, однако форвард «Торпедо» смог вернуться на лёд и продолжить встречу.