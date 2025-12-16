«Торпедо» забросило пять шайб подряд и одержало волевую победу над «Нефтехимиком»
В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 5:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 5
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Артамонов (Митякин, Федотов) – 03:52 (5x5) 2:0 Дергачёв (Федотов, Душак) – 31:02 (5x4) 2:1 Ткачёв (Виноградов, Бойков) – 38:23 (5x5) 2:2 Силаев (Атанасов, Виноградов) – 47:44 (5x5) 2:3 Сизов (Гончарук, Нарделла) – 50:46 (5x5) 2:4 Фирстов (Белевич, Конюшков) – 50:57 (5x5) 2:5 Конюшков (Соколов, Летунов) – 55:33 (5x4)
К 32-й минуте матча «Нефтехимик» вёл со счётом 2:0 — голами отметились Никита Артамонов и Александр Дергачёв. Затем хоккеисты «Торпедо» забросили пять шайб подряд, начиная с 39-й минуты встречи. Голами в составе нижегородской команды отметились Владимир Ткачёв, Антон Силаев, Антон Сизов, Владислав Фирстов, Богдан Конюшков. Отметим, что в начале матча травму получил Василий Атанасов, однако форвард «Торпедо» смог вернуться на лёд и продолжить встречу.
