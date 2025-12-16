Шайба Уила принесла «Динамо» победу над «Спартаком» в столичном дерби в КХЛ
В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Спартаком». Победу в упорном столичном дерби одержали бело-голубые со счётом 1:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Спартак
Москва
1:0 Уил (Гусев, Пыленков) – 43:18 (5x5)
Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Первая шайба была заброшена на 44-й минуте встречи — отличился нападающий «Динамо» Джордан Уил, которому ассистировали Никита Гусев и Даниил Пыленков. Ворота команд защищали голкиперы Владислав Подъяпольский и Александр Георгиев. Голкипер «Динамо» Подъяпольский записал на свой счёт «сухой» матч.
Таким образом, «Динамо» во второй раз в сезоне обыграло «Спартак».
