Шайба Уила принесла «Динамо» победу над «Спартаком» в столичном дерби в КХЛ

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Спартаком». Победу в упорном столичном дерби одержали бело-голубые со счётом 1:0.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Первая шайба была заброшена на 44-й минуте встречи — отличился нападающий «Динамо» Джордан Уил, которому ассистировали Никита Гусев и Даниил Пыленков. Ворота команд защищали голкиперы Владислав Подъяпольский и Александр Георгиев. Голкипер «Динамо» Подъяпольский записал на свой счёт «сухой» матч.

Таким образом, «Динамо» во второй раз в сезоне обыграло «Спартак».