Дубль Голдобина помог СКА обыграть «Шанхайских Драконов» в матче без тренера Ларионова
В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Шанхайскими Драконами». Победу одержали армейцы со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Меркли (Райлли) – 18:10 (5x5) 1:1 Голдобин (Гримальди) – 26:42 (5x5) 2:1 Плотников (Савиков, Хайруллин) – 51:19 (5x3) 3:1 Голдобин – 56:19 (5x5) 4:1 Бландизи (Плешков) – 57:43 (en)
На 19-й минуте счёт открыл нападающий «Шанхайских Драконов» Ник Меркли с передачи Уилла Райлли. На второй минуте Николай Голдобин с передачи Рокко Гримальди сравнял счёт. На 52-й минуте СКА реализовал двойной численный перевес — голом отметился Сергей Плотников, которому ассистировали Марат Хайруллин и Егор Савиков. На 57-й минуте дубль оформил Голдобин. В концовке матча Джозеф Бландизи забил гол в пустые ворота.
Отметим, что во встрече не принимал участия главный тренер СКА Игорь Ларионов по состоянию здоровья.
