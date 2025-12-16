Дубль Голдобина помог СКА обыграть «Шанхайских Драконов» в матче без тренера Ларионова

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Шанхайскими Драконами». Победу одержали армейцы со счётом 4:1.

На 19-й минуте счёт открыл нападающий «Шанхайских Драконов» Ник Меркли с передачи Уилла Райлли. На второй минуте Николай Голдобин с передачи Рокко Гримальди сравнял счёт. На 52-й минуте СКА реализовал двойной численный перевес — голом отметился Сергей Плотников, которому ассистировали Марат Хайруллин и Егор Савиков. На 57-й минуте дубль оформил Голдобин. В концовке матча Джозеф Бландизи забил гол в пустые ворота.

Отметим, что во встрече не принимал участия главный тренер СКА Игорь Ларионов по состоянию здоровья.