Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» обменял в «Сибирь» вратаря Михаила Бердина

«Ак Барс» обменял в «Сибирь» вратаря Михаила Бердина
Комментарии

«Ак Барс» обменял в «Сибирь» вратаря Михаила Бердина. Как сообщает пресс-служба казанского клуба, взамен «Ак Барс» получил денежную компенсацию. Ранее «Чемпионат» сообщал, что казанский клуб ищет варианты обмена Бердина.

В Казани были недовольны выступлениями Михаила на старте сезона, он тренировался уже несколько недель вне основного состава. В клубе рассматривают возможность как активнее использовать Максима Арефьева в качестве второго вратаря, так и приобрести другого голкипера вместо Михаила в пару к Тимуру Билялову.

В текущем сезоне Бердин провёл 13 матчей за «Ак Барс» с 89,6% отражённых бросков.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Ак Барс» рассматривает варианты обмена Михаила Бердина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android