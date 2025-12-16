«Ак Барс» обменял в «Сибирь» вратаря Михаила Бердина. Как сообщает пресс-служба казанского клуба, взамен «Ак Барс» получил денежную компенсацию. Ранее «Чемпионат» сообщал, что казанский клуб ищет варианты обмена Бердина.

В Казани были недовольны выступлениями Михаила на старте сезона, он тренировался уже несколько недель вне основного состава. В клубе рассматривают возможность как активнее использовать Максима Арефьева в качестве второго вратаря, так и приобрести другого голкипера вместо Михаила в пару к Тимуру Билялову.

В текущем сезоне Бердин провёл 13 матчей за «Ак Барс» с 89,6% отражённых бросков.