Ансель Галимов подписал полноценный контракт с московским «Динамо»

Московское «Динамо» подписало полноценный контракт с нападающим Анселем Галимовым до конца текущего сезона. Об этом хоккеист сообщил журналистам после встречи со «Спартаком» (1:0). На пробном контракте форвард провёл три матча за «Динамо» без набранных очков.

Галимов играл за «Динамо» на протяжении двух сезонов (2015/2016 и 2016/2017), за это время он провёл 111 встреч, в которых отметился 18 заброшенными шайбами и 17 результативными передачами. Всего на счету 34-летнего форварда 698 матчей в КХЛ и 228 (118+110) очков при показателе полезности «+10».

Текущий сезон нападающий начинал в омском «Авангарде», контракт с которым расторг по соглашению сторон 21 ноября.