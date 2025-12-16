Козлов заявил, что Ремпал покинул расположение команды «по семейным обстоятельствам»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов объяснил отсутствие нападающего Шелдона Ремпала в матче с «Ак Барсом» (3:6) семейными обстоятельствами.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Терехов (Лямкин, Биро) – 05:31 (5x5) 1:1 Ян (Родевальд, Броссо) – 06:26 (5x5) 2:1 Семёнов (Барабанов) – 17:17 (4x5) 3:1 Хмелевски (Миллер, Лямкин) – 18:49 (5x5) 4:1 Яшкин (Барабанов, Князев) – 33:02 (5x5) 4:2 Броссо (Ян, Берлёв) – 37:51 (5x4) 5:2 Князев (Барабанов, Яшкин) – 45:48 (5x5) 5:3 Горшков – 57:00 (4x5) 6:3 Кателевский (Фисенко, Карпухин) – 57:35 (5x5)
«Шелдон Ремпал по семейным обстоятельствам вынужден был покинуть расположение команды. Понимания, когда он вернётся, пока нет. Есть ли вероятность, что он больше не сыграет за Уфу? Надеюсь, что нет», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
В нынешнем сезоне 30-летний нападающий провёл 11 игр, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. «Салават Юлаев» подписал контракт с Шелдоном Ремпалом 27 октября 2025 года.
