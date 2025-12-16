Козлов заявил, что Ремпал покинул расположение команды «по семейным обстоятельствам»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов объяснил отсутствие нападающего Шелдона Ремпала в матче с «Ак Барсом» (3:6) семейными обстоятельствами.

«Шелдон Ремпал по семейным обстоятельствам вынужден был покинуть расположение команды. Понимания, когда он вернётся, пока нет. Есть ли вероятность, что он больше не сыграет за Уфу? Надеюсь, что нет», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий провёл 11 игр, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. «Салават Юлаев» подписал контракт с Шелдоном Ремпалом 27 октября 2025 года.