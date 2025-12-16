Скидки
Главная Хоккей Новости

Козлов — об Арефьеве: вратарь «Ак Барса» провёл великолепный матч
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высоко оценил игру вратаря «Ак Барса» Максима Арефьева.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Терехов (Лямкин, Биро) – 05:31 (5x5)     1:1 Ян (Родевальд, Броссо) – 06:26 (5x5)     2:1 Семёнов (Барабанов) – 17:17 (4x5)     3:1 Хмелевски (Миллер, Лямкин) – 18:49 (5x5)     4:1 Яшкин (Барабанов, Князев) – 33:02 (5x5)     4:2 Броссо (Ян, Берлёв) – 37:51 (5x4)     5:2 Князев (Барабанов, Яшкин) – 45:48 (5x5)     5:3 Горшков – 57:00 (4x5)     6:3 Кателевский (Фисенко, Карпухин) – 57:35 (5x5)    

«Возникли сложности с реализацией большинства – это был ключевой момент сегодня. Это был больше психологический момент, когда много большинства в первом периоде получили и не забили. У нас достаточно моментов было, но вратарь соперника провёл великолепный матч. Чуть-чуть не хватило хладнокровия в завершении, у нас было много проблем с контролем шайбы в зоне атаки, нас быстро накрывали.

Второй период – дальняя скамейка. Их игроки хорошо держат борьбу, габаритные ребята. В эпизоде с голом Яшкина мы не разобрались в обороне. Я и ожидал много борьбы, ребята её держали, но соперник был посильнее в этом компоненте. Было желание выиграть «зелёное дерби», проанализируем ситуацию, подготовимся к следующему матчу», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

