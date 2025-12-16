Козлов — об Арефьеве: вратарь «Ак Барса» провёл великолепный матч

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высоко оценил игру вратаря «Ак Барса» Максима Арефьева.

«Возникли сложности с реализацией большинства – это был ключевой момент сегодня. Это был больше психологический момент, когда много большинства в первом периоде получили и не забили. У нас достаточно моментов было, но вратарь соперника провёл великолепный матч. Чуть-чуть не хватило хладнокровия в завершении, у нас было много проблем с контролем шайбы в зоне атаки, нас быстро накрывали.

Второй период – дальняя скамейка. Их игроки хорошо держат борьбу, габаритные ребята. В эпизоде с голом Яшкина мы не разобрались в обороне. Я и ожидал много борьбы, ребята её держали, но соперник был посильнее в этом компоненте. Было желание выиграть «зелёное дерби», проанализируем ситуацию, подготовимся к следующему матчу», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.