Главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина признали «Татарином года»

Главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина признали «Татарином года» и вручили тюбетейку и золотую басму. Награждение специалиста произошло после победного матча с принципиальным соперником уфимским «Салаватом Юлаевым» (6:3).

Фото: Рустам Имамов, «Чемпионат»

Гатиятулин работал тренером в «Тракторе» (2015-2016), СКА (2018-2020), молодёжной (2015) и основной сборных России (2018-2020), главным тренером в «Белых Медведях» (2011-2015), «Тракторе» (2016-2018, 2020-2023).

Тренерские достижения: бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2022), бронзовый призёр ЧМ (2019), бронзовый призёр чемпионата МХЛ (2014, 2015), серебряный призёр МЧМ (2015).

