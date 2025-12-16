Тренер «Салавата Юлаева» Козлов высказал недовольство возможным проведением матча в ОАЭ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказал недовольство возможным проведением матча в ОАЭ с «Ак Барсом».

«Судя по турнирной таблице, нам ещё есть над чем работать. Оптимизм есть, но можем играть лучше. Возможный матч с «Ак Барсом» в Абу-Даби? Это пока разговоры, но если посмотреть на расписание, то у нас это будет третья игра на выезде. Сначала – Сочи, потом – минское «Динамо». И получается, из Минска нам лететь в ОАЭ.

«Ак Барсу» лететь за границу между двумя домашними матчами, для нас это тоже проблематично будет в плане физического состояния команды», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.