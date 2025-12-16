Тренер «Ак Барса» Гатиятулин опроверг проведение «зелёного дерби» в Абу-Даби

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что встреча с «Салаватом Юлаевым» не будет сыграна в ОАЭ, а состоится в Казани.

«Ходили слухи, но матч состоится в Казани, как и планировалось», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказал недовольство возможным проведением встречи в ОАЭ с «Ак Барсом». Специалист ставил под сомнение вариант проведения матча за границей, который негативно скажется на физическом состоянии хоккеистов.

Главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина признали «Татарином года» и вручили тюбетейку и золотую басму.