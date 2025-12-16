Гатиятулин прокомментировал обмен вратаря Михаила Бердина в «Сибирь»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал обмен вратаря Михаила Бердина в новосибирскую «Сибирь» на денежную компенсацию.

«Михаила Бердина благодарим за работу, за то время, которое он был в команде. Желаем удачи, так бывает. Что касается усиления, то рассматриваем разные варианты. Обсуждать их смысла пока что нет.

Максим Арефьев? Учитываем разные факторы при выборе вратаря. Важно, что он одержал первую победу в сезоне. Бэкапом был Коновалов, так что ответственность намного выше была. Много бросков было, ребята подчищали, командный результат», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.