«Был ошеломлён такой поддержкой». Бек — о встрече болельщиков «Сибири» в аэропорту

Нападающий «Сибири» Тейлор Бек заявил, что был приятно удивлён горячей встречей болельщиками в аэропорту Новосибирска. Ранее канадский форвард уже выступал за «Сибирь» и подписал контракт с клубом в конце ноября.

— Стали ли воодушевляющим сюрпризом встреча в аэропорту и аплодисменты в ваш адрес перед матчем?

— Меня предупредили немного, но я всё равно был ошеломлён такой поддержкой. Спасибо всем большое, — передаёт слова Бека корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В КХЛ 34-летний нападающий выступал за «Автомобилист», «Куньлунь Ред Стар», «Авангард», «Металлург», минское «Динамо» и «Сибирь». Всего на его счету 486 матчей в лиге и 376 (123+253) очков. За «Женева-Серветт» хоккеист провёл шесть игр, в которых результативными действиями не отметился.