Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Кто не забивает — тот проигрывает матч». Жамнов — о поражении «Спартака» от «Динамо»

«Кто не забивает — тот проигрывает матч». Жамнов — о поражении «Спартака» от «Динамо»
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение в принципиальном матче с московским «Динамо» (0:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Спартак
Москва
1:0 Уил (Гусев, Пыленков) – 43:18 (5x5)    

— По игре, в принципе, думаю, что была интересная игра. Кто не забивает – тот проигрывает матч. Давайте к вопросам.

– Традиционно на протяжении двух с половиной последних сезонов «Спартаку» тяжело даются матчи после пауз. При этом сегодня, за исключением пропущенного гола, играли внимательно. Если оценивать игру, то что не получилось, кроме того, что не забили?
– Скажу, что за последние несколько матчей мы сыграли одну из лучших игр в плане самоотдачи и дисциплины. Не хватило агрессии в концовке. Искали лишние передачи в тех моментах, когда нужно было бросать. И надо отдать должное как вратарю соперника, так и нашему вратарю – они сегодня сыграли превосходно. Но сам факт в том, что нападающие должны забивать голы в таких играх. Сегодня нам этого не хватило.

– Показалось, что Нэйтан Тодд сегодня выпал из игры?
– Соглашусь. Наверное, эта пауза сказалась на нём. Но надо не забыть и о том, что он болел. Наверное, ещё остались побочные эффекты. Думаю, что к следующей игре с ним уже будет всё нормально, – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Видео
Шайба Уила принесла «Динамо» победу над «Спартаком» в столичном дерби в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android