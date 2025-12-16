«Кто не забивает — тот проигрывает матч». Жамнов — о поражении «Спартака» от «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение в принципиальном матче с московским «Динамо» (0:1).

— По игре, в принципе, думаю, что была интересная игра. Кто не забивает – тот проигрывает матч. Давайте к вопросам.

– Традиционно на протяжении двух с половиной последних сезонов «Спартаку» тяжело даются матчи после пауз. При этом сегодня, за исключением пропущенного гола, играли внимательно. Если оценивать игру, то что не получилось, кроме того, что не забили?

– Скажу, что за последние несколько матчей мы сыграли одну из лучших игр в плане самоотдачи и дисциплины. Не хватило агрессии в концовке. Искали лишние передачи в тех моментах, когда нужно было бросать. И надо отдать должное как вратарю соперника, так и нашему вратарю – они сегодня сыграли превосходно. Но сам факт в том, что нападающие должны забивать голы в таких играх. Сегодня нам этого не хватило.

– Показалось, что Нэйтан Тодд сегодня выпал из игры?

– Соглашусь. Наверное, эта пауза сказалась на нём. Но надо не забыть и о том, что он болел. Наверное, ещё остались побочные эффекты. Думаю, что к следующей игре с ним уже будет всё нормально, – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.