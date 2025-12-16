Скидки
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин: полноценной подготовки в паузу у нас не получилось, потеряли в слаженности

Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что команде не удалось полноценно подготовиться в паузе на Кубок Первого канала.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Терехов (Лямкин, Биро) – 05:31 (5x5)     1:1 Ян (Родевальд, Броссо) – 06:26 (5x5)     2:1 Семёнов (Барабанов) – 17:17 (4x5)     3:1 Хмелевски (Миллер, Лямкин) – 18:49 (5x5)     4:1 Яшкин (Барабанов, Князев) – 33:02 (5x5)     4:2 Броссо (Ян, Берлёв) – 37:51 (5x4)     5:2 Князев (Барабанов, Яшкин) – 45:48 (5x5)     5:3 Горшков – 57:00 (4x5)     6:3 Кателевский (Фисенко, Карпухин) – 57:35 (5x5)    

«Понимали, что полноценной подготовки в паузу у нас не получилось. Пять игроков ездили в сборные, из тех, кто оставался, ряд ребят недомогали, пришлось освободить их от тренировок. Привлекали ребят с «Ирбиса», чтобы не было недокомплекта на занятиях.

Где-то потеряли в слаженности, рассчитывали на эмоции, азарт, движение, это то, чего нам не хватало в прошлом матче в Уфе. Тот сумбур, который был в перерыве, где-то перешёл в итоге и на игру. Таких удалений, как нарушение численного состава, причём два раза подряд, быть не должно.

Но в этом есть и положительный момент, посмотрели, как играем в меньшинстве, показали неплохое движение, самоотверженность. На контратаках создавали моменты, в целом не меньше, чем соперник», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

