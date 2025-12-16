Гатиятулин: полноценной подготовки в паузу у нас не получилось, потеряли в слаженности

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что команде не удалось полноценно подготовиться в паузе на Кубок Первого канала.
«Понимали, что полноценной подготовки в паузу у нас не получилось. Пять игроков ездили в сборные, из тех, кто оставался, ряд ребят недомогали, пришлось освободить их от тренировок. Привлекали ребят с «Ирбиса», чтобы не было недокомплекта на занятиях.
Где-то потеряли в слаженности, рассчитывали на эмоции, азарт, движение, это то, чего нам не хватало в прошлом матче в Уфе. Тот сумбур, который был в перерыве, где-то перешёл в итоге и на игру. Таких удалений, как нарушение численного состава, причём два раза подряд, быть не должно.
Но в этом есть и положительный момент, посмотрели, как играем в меньшинстве, показали неплохое движение, самоотверженность. На контратаках создавали моменты, в целом не меньше, чем соперник», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 16 декабря 2025
-
23:40
-
23:35
-
23:31
-
23:26
-
23:22
-
23:17
-
23:15
-
23:07
-
23:02
-
23:00
-
22:59
-
22:57
-
22:48
-
22:45
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:37
-
22:35
-
22:33
-
22:31
-
22:29
-
22:24
-
22:23
-
22:15
-
22:12
-
22:10
-
22:06
-
22:05
-
22:02
-
22:00
-
21:58
-
21:55
-
21:49
-
21:46