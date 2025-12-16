Гатиятулин: полноценной подготовки в паузу у нас не получилось, потеряли в слаженности

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что команде не удалось полноценно подготовиться в паузе на Кубок Первого канала.

«Понимали, что полноценной подготовки в паузу у нас не получилось. Пять игроков ездили в сборные, из тех, кто оставался, ряд ребят недомогали, пришлось освободить их от тренировок. Привлекали ребят с «Ирбиса», чтобы не было недокомплекта на занятиях.

Где-то потеряли в слаженности, рассчитывали на эмоции, азарт, движение, это то, чего нам не хватало в прошлом матче в Уфе. Тот сумбур, который был в перерыве, где-то перешёл в итоге и на игру. Таких удалений, как нарушение численного состава, причём два раза подряд, быть не должно.

Но в этом есть и положительный момент, посмотрели, как играем в меньшинстве, показали неплохое движение, самоотверженность. На контратаках создавали моменты, в целом не меньше, чем соперник», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.