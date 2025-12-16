Главный тренер «Спартака» сказал, когда вернутся в строй травмированные лидеры клуба

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о сроках отсутствия травмированных лидеров команды.

– Павел Порядин и Никита Коростелёв вошли в список травмированных. Можете ли рассказать, что с ними и на сколько они выбыли?

– Верхняя часть тела. Думаю, что они вернутся в строй только после Нового года.

– Согласны ли вы с тем, что Порядин является тем самым игроком для «Спартака», потерю которого компенсировать невозможно, и его отсутствие всегда большой удар?

– Вы знаете, для нас любая потеря – это большой удар. Понятно, что Павел – лидер и мотор «Спартака». Конечно, нам его не хватает. Как не хватает и Коростелёва, и Кина, и Вишневского. У нас много ребят, которые болеют и ещё не выздоровели, и которые травмированы. Это всё сказывается. Ищем разные сочетания, в каких-то моментах и в каких-то играх это работает, в каких-то – нет. Можно сказать, что сейчас не самое лёгкое время для нас. Но всё равно думаю, что, когда все выздоровеют, мы преодолеем все трудности.

– Когда вернётся Кин? Уж очень долго он болеет.

– Думаю, что он с нами уже поедет в поездку. Наверное, сыграет в какой-то из игр в этом выезде. У нас ещё есть два дня до отправления. То же самое и по Вишневскому. Если доктора дадут добро, то он тоже поедет, – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.