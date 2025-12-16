Лямкин: почти всю игру провели в меньшинстве, а у «Салавата» не было шансов
Поделиться
Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался о большом количестве удалений в матче с «Салаватом Юлаевым» (6:3). Казанцы получили восемь малых штрафов, а уфимцы – лишь один.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Терехов (Лямкин, Биро) – 05:31 (5x5) 1:1 Ян (Родевальд, Броссо) – 06:26 (5x5) 2:1 Семёнов (Барабанов) – 17:17 (4x5) 3:1 Хмелевски (Миллер, Лямкин) – 18:49 (5x5) 4:1 Яшкин (Барабанов, Князев) – 33:02 (5x5) 4:2 Броссо (Ян, Берлёв) – 37:51 (5x4) 5:2 Князев (Барабанов, Яшкин) – 45:48 (5x5) 5:3 Горшков – 57:00 (4x5) 6:3 Кателевский (Фисенко, Карпухин) – 57:35 (5x5)
«Рады победе. Почти всю игру провели в меньшинстве – у ребят в белой форме не было шансов. Игра Арефьева? Мы и раньше с ним в воротах чувствовали себя уверенно. Он – психологически устойчивый парень, поэтому нет никаких проблем.
С чем связать такое количество удалений? В некоторых моментах ребята «нарисовали», клюшку в руках держать не могут. Ты же хоккеист, клюшка – это твоё оружие. Понятно, что бывают моменты, когда выбивают или ломают, но это совсем другое», – передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Комментарии
- 16 декабря 2025
-
23:40
-
23:35
-
23:31
-
23:26
-
23:22
-
23:17
-
23:15
-
23:07
-
23:02
-
23:00
-
22:59
-
22:57
-
22:48
-
22:45
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:37
-
22:35
-
22:33
-
22:31
-
22:29
-
22:24
-
22:23
-
22:15
-
22:12
-
22:10
-
22:06
-
22:05
-
22:02
-
22:00
-
21:58
-
21:55
-
21:49
-
21:46