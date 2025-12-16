Лямкин: почти всю игру провели в меньшинстве, а у «Салавата» не было шансов

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался о большом количестве удалений в матче с «Салаватом Юлаевым» (6:3). Казанцы получили восемь малых штрафов, а уфимцы – лишь один.

«Рады победе. Почти всю игру провели в меньшинстве – у ребят в белой форме не было шансов. Игра Арефьева? Мы и раньше с ним в воротах чувствовали себя уверенно. Он – психологически устойчивый парень, поэтому нет никаких проблем.

С чем связать такое количество удалений? В некоторых моментах ребята «нарисовали», клюшку в руках держать не могут. Ты же хоккеист, клюшка – это твоё оружие. Понятно, что бывают моменты, когда выбивают или ломают, но это совсем другое», – передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.