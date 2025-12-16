Скидки
Козлов — о победе над «Спартаком»: Подъяпольский держал в игре, первое звено сделало дело

Козлов — о победе над «Спартаком»: Подъяпольский держал в игре, первое звено сделало дело
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов отметил игру вратаря Владислава Подъяпольского в победном матче со «Спартаком» (1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Спартак
Москва
1:0 Уил (Гусев, Пыленков) – 43:18 (5x5)    

«Хорошо начали игру, создавали моменты, а потом «Спартак» перехватил инициативу. Дальше пошла такая обоюдоровная игра. У нас было одно удаление, у них – одно удаление. Вратари хорошо играли.

В третьем периоде нашли момент и забили гол. Считаю, что первое звено сделало своё дело. И Влад Подъяпольский держал нас в игре. Ему было тяжело, потому что не играл он с 20 ноября. Но здорово, что выиграли. Большое спасибо болельщикам за отличную атмосферу.

Да, мало голов, но считаю, что игра держала в напряжении на протяжении всего матча», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

