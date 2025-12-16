Вратарь «Ак Барса» Максим Арефьев рассказал о менторской роли Тимура Билялова

Вратарь «Ак Барса» Максим Арефьев рассказал, как ему помогает опытный партнёр по команде Тимур Билялов.
«Хорошая игра: ребята забили шесть – очень много, спасибо ребятам. Играть при своих болельщиках – классно, домашние трибуны сильно воодушевляют. Сыграть на «Татнефть-Арене» – это была моя детская мечта.
Если говорить о себе, то я пропустил две нежелательные шайбы, речь о второй и третьей. Но главный критерий – это командная победа. «Салават Юлаев» – самый принципиальный соперник для нас. Невероятная атмосфера на матчах и в Казани, и в Уфе. Очень круто играть в таких матчах.
От всех ребят слышу только слова поддержки. Тимур Билялов сильно помогает на правах старшего товарища, прислушиваюсь к его советам, у него вагон опыта, и нужно это впитывать. Тренеры сильно помогают – Сергей Абрамов и Георгий Гелашвили», – передаёт слова Арефьева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
