Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал первую шайбу Семёна Терехова в сезоне КХЛ в матче с «Салаватом Юлаевым» (6:3).

«Семён Терехов до этого играл в Нижнекамске, Брэндон Биро матчи пропускал, но сегодня Никита Дыняк приболел, и мы сдвинули Михаила Фисенко в четвёртую тройку и Брэндона завели к Григорию Денисенко и Семёну Терехову. Рады, что Семён забил гол, первый в этом сезоне. Он добавит ему уверенности, рассчитываем, что Терехов составит другим ребятам конкуренцию.

Есть кто недомогает из ребят, не форсируем, даём возможность выздороветь. Александр Хмелевски в каждой игре выходит и настраивается, мы готовимся к каждому матчу. Понятное дело, что дерби, но нам важно было показать себя после не очень хорошего матча в Уфе», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.