Козлов — о выходных в «Динамо»: у нас было условие, которое ставилось ещё при Кудашове

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов объяснил, почему дал команде отдохнуть в перерыве на Кубок Первого канала.

– Много выходных вы дали команде. Едва ли не больше всех в лиге. При этом кто-то начал тренировки раньше, кто-то – позже. Не было ли опасений, что команда сегодня может выглядеть неоднородно? Тем более на фоне соперника, который отдыхал мало.

– У нас не было «много» выходных. У нас было столько выходных, сколько они заработали. У нас было условие, которое ставилось ещё при Алексее Николаевиче [Кудашове]. Я не мог дать меньше. Если выполнили, о чём договаривались.

У нас было достаточное количество тренировок. Просто получилось так, что кто-то поехал за сборную, поэтому тренировались в неполном составе. Но всегда тяжело начинать после паузы. Думаю, что в следующих играх будет лучше как физическое состояние, так и качество игры, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.