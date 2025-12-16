Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин высказался о назначении тренером сборной звёзд России на Матче звёзд КХЛ

Гатиятулин высказался о назначении тренером сборной звёзд России на Матче звёзд КХЛ
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о назначении тренером сборной звёзд России на Матче звёзд КХЛ.

«Это честь для меня, что лига отмечает. Наверное, когда узнал, то вспомнил, что участвовал в Матче звезд в Высшей лиге как игрок, был тренерский опыт, когда работал в МХЛ. Если не ошибаюсь, то матч проводился в Екатеринбурге. Будет опыт из КХЛ, постараюсь узнать детали», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Анвар Гатиятулин дебютирует на Матче звёзд КХЛ. Наивысший результат, которого он добивался в качестве главного тренера в лиге – бронзовые медали сезонов-2017/2018 и 2021/2022. Нынешний сезон для него – второй во главе «Ак Барса», также в КХЛ Гатиятулин работал в «Тракторе».

Материалы по теме
Официально
Квартальнов и Гатиятулин — тренеры KHL Rus Stars на Матче звёзд — 2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android