Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о назначении тренером сборной звёзд России на Матче звёзд КХЛ.

«Это честь для меня, что лига отмечает. Наверное, когда узнал, то вспомнил, что участвовал в Матче звезд в Высшей лиге как игрок, был тренерский опыт, когда работал в МХЛ. Если не ошибаюсь, то матч проводился в Екатеринбурге. Будет опыт из КХЛ, постараюсь узнать детали», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Анвар Гатиятулин дебютирует на Матче звёзд КХЛ. Наивысший результат, которого он добивался в качестве главного тренера в лиге – бронзовые медали сезонов-2017/2018 и 2021/2022. Нынешний сезон для него – второй во главе «Ак Барса», также в КХЛ Гатиятулин работал в «Тракторе».