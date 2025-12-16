Тренер «Динамо» — об Анселе Галимове: такие игроки нужны

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о подписании полноценного контракта с нападающим Анселем Галимовым.

– На одной из пресс-конференции вы рассказывали про то, что Ансель Галимов может играть на двух позициях. Сегодня мы как раз и увидели случай, когда он делал это прямо в ходе одного матча. Как оцените его игру сегодня и в ходе всего просмотрового контракта?

– Вы знаете, сегодня у нас не играл Артемьев. У него небольшое повреждение. Артём Чернов тоже не играл – заболел. Такие игроки, как Галимов, нужны, потому что его можно использовать и в центре, и на краю. Мы довольны его выступлением. Он останется в команде и будет дальше продолжать. По физическому состоянию он становится лучше от игры к игре, но это займёт ещё какое-то время, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.