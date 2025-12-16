Скидки
Хоккей

Бывший голкипер клубов НХЛ рассказал о своей адаптации в «Спартаке»

Вратарь «Спартака» Александр Георгиев рассказал, как проходит адаптация в команде после возвращения из НХЛ.

— Как прошла адаптация в команде?
— Всё хорошо, легко вливаться в коллектив, отличные отношения со всеми. Нескольких игроков уже знал, что помогло. Германа Рубцова знал, Мальцева знал, с Кином были знакомы.

— Показалось, что с «Динамо» вы играли увереннее, чем в предыдущих матчах. Можно ли сказать, что адаптация завершается?
— Надеюсь. Первый матч у меня был на пятый день после прилёта. Пытался перестроить акклиматизацию, 10 часов разницы во времени. На второй неделе тоже не повезло, живот болел сильно, но пауза помогла войти в режим сезона – игры, игры, тренировки без мыслей об акклиматизации и болезнях, — передаёт слова Георгиева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

