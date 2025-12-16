Вячеслав Козлов рассказал, как теперь будут играть вратари московского «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов заявил, что будет распределять нагрузку между вратарями команды.

– Максим Моторыгин недавно выдал феноменальную рекордную «сухую» серию в истории клуба. Сегодня вернулся Влад Подъяпольский, который сразу же доказал, что на него по-прежнему можно всегда рассчитывать. Теперь для вас это приятная головная боль или сложная – делить время между ними?

– У нас будет чёткое расписание. Надеюсь, что не будет такого, когда Влад сыграл 12 матчей из 13, а потом Максим сыграл шесть подряд встреч. Скорее всего, такого не будет. Это большая нагрузка, а мы будем распределять время между вратарями, чтобы они оба были в тонусе.

– Бросается в глаза, что под вашим руководством команда стала намного меньше пропускать. Можете ли вы рассказать, что вы подкрутили в игре «Динамо»?

– Ну… Немного подкрутили. Да, мы поменяли игру в защите и стали играть чуть по-другому. Это даёт результат. Но сегодня мы заблокировали 29 бросков. Это тоже такая статистика, которая говорит о самоотверженной игре ребят. А то, что долетало до ворот, Влад подчистил, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.