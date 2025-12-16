Скидки
Хоккей

Вячеслав Козлов рассказал, как теперь будут играть вратари московского «Динамо»

Вячеслав Козлов рассказал, как теперь будут играть вратари московского «Динамо»
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов заявил, что будет распределять нагрузку между вратарями команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Спартак
Москва
1:0 Уил (Гусев, Пыленков) – 43:18 (5x5)    

Максим Моторыгин недавно выдал феноменальную рекордную «сухую» серию в истории клуба. Сегодня вернулся Влад Подъяпольский, который сразу же доказал, что на него по-прежнему можно всегда рассчитывать. Теперь для вас это приятная головная боль или сложная – делить время между ними?
– У нас будет чёткое расписание. Надеюсь, что не будет такого, когда Влад сыграл 12 матчей из 13, а потом Максим сыграл шесть подряд встреч. Скорее всего, такого не будет. Это большая нагрузка, а мы будем распределять время между вратарями, чтобы они оба были в тонусе.

– Бросается в глаза, что под вашим руководством команда стала намного меньше пропускать. Можете ли вы рассказать, что вы подкрутили в игре «Динамо»?
– Ну… Немного подкрутили. Да, мы поменяли игру в защите и стали играть чуть по-другому. Это даёт результат. Но сегодня мы заблокировали 29 бросков. Это тоже такая статистика, которая говорит о самоотверженной игре ребят. А то, что долетало до ворот, Влад подчистил, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

