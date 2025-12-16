Подъяпольского накрыло воротами, Жамнов и Козлов руководили игрой. Фото победы «Динамо»

16 декабря в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Динамо» принимало «Спартак». Победу в столичном дерби одержали бело-голубые со счётом 1:0.

Лучшие кадры со встречи «Динамо» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Долгое время команды не могли открыть счёт. Единственная шайба была заброшена на 44-й минуте встречи — отличился нападающий «Динамо» Джордан Уил, которому ассистировали Никита Гусев и Даниил Пыленков. Ворота команд защищали голкиперы Владислав Подъяпольский и Александр Георгиев.