«Я потерял концентрацию». Галлан — об удалении за неспортивное поведение в игре со СКА

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал своё удаление за неспортивное поведение в середине третьего периода матча со СКА (1:4). Из-за этого удаления китайская команда осталась втроём и пропустила победную шайбу.
– Сегодня мы очень хорошо отыграли два периода, а затем потеряли фокус на игре и концентрацию, даже самообладание.
— Почему команда потеряла концентрацию, это так пауза сказалась?
— Нет, это не команда потеряла концентрацию, а я. Я немного потерял уверенность и самообладание, поэтому это было моё удаление, я не виню за это свою команду. Гол полностью на мне.
— А на что вы пытались показать в том моменте с клюшкой и будто кому-то звоните?
— Следующий вопрос, – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
