Главная Хоккей Новости

«Я потерял концентрацию». Галлан — об удалении за неспортивное поведение в игре со СКА

Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал своё удаление за неспортивное поведение в середине третьего периода матча со СКА (1:4). Из-за этого удаления китайская команда осталась втроём и пропустила победную шайбу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Меркли (Райлли) – 18:10 (5x5)     1:1 Голдобин (Гримальди) – 26:42 (5x5)     2:1 Плотников (Савиков, Хайруллин) – 51:19 (5x3)     3:1 Голдобин – 56:19 (5x5)     4:1 Бландизи (Плешков) – 57:43 (en)    

– Сегодня мы очень хорошо отыграли два периода, а затем потеряли фокус на игре и концентрацию, даже самообладание.

— Почему команда потеряла концентрацию, это так пауза сказалась?
— Нет, это не команда потеряла концентрацию, а я. Я немного потерял уверенность и самообладание, поэтому это было моё удаление, я не виню за это свою команду. Гол полностью на мне.

— А на что вы пытались показать в том моменте с клюшкой и будто кому-то звоните?
— Следующий вопрос, – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

Комментарии
