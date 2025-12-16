«Я потерял концентрацию». Галлан — об удалении за неспортивное поведение в игре со СКА

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал своё удаление за неспортивное поведение в середине третьего периода матча со СКА (1:4). Из-за этого удаления китайская команда осталась втроём и пропустила победную шайбу.

– Сегодня мы очень хорошо отыграли два периода, а затем потеряли фокус на игре и концентрацию, даже самообладание.

— Почему команда потеряла концентрацию, это так пауза сказалась?

— Нет, это не команда потеряла концентрацию, а я. Я немного потерял уверенность и самообладание, поэтому это было моё удаление, я не виню за это свою команду. Гол полностью на мне.

— А на что вы пытались показать в том моменте с клюшкой и будто кому-то звоните?

— Следующий вопрос, – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.