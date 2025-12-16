Вратарь Георгиев — о переходе в «Спартак»: хотелось попасть в наилучшее место для себя

Вратарь «Спартака» Александр Георгиев объяснил, почему принял решение продолжить карьеру в московском клубе в КХЛ. Ранее голкипер выступал в НХЛ.

— Расскажите, как отреагировали на предложение пополнить состав команды. Долго ли думали над ним?

— Были рабочие переговоры, как и везде. Хотелось попасть в наилучшее место для себя и помогать команде с первого дня. Был рад, что «Спартак» был заинтересован, рад получить предложение, которое всех устраивало.

— Что можете в принципе сказать о спартаковском хоккее?

— Хорошая молодая команда. Мне кажется, во всех матчах мы почти в игре, даже с «Сибирью», когда проигрывали много, вернулись, показали характер. Мы можем в каждом матче брать победу, остальное уляжется, надеюсь, так и будет в следующих встречах, — передаёт слова Георгиева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.