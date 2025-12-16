Скидки
Ансель Галимов откровенно рассказал, как подписал полноценный контракт с «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Ансель Галимов рассказал, как подписал полноценный контракт с бело-голубыми.

– Наверное, это было для вас особенное дерби?
– Да, дерби особенное. Главное – это победа. А что касается эмоций… Сегодня перед игрой мы поговорили и с тренерским штабом, и с руководством. Меня сегодня, наоборот, пытались успокоить, чтобы руки не тряслись и чтобы не пытался сделать всё необъятное, из которого ничего бы не получилось.

– А у вас тряслись руки?
– Наоборот. Я же вам рассказываю, какой была у нас подготовка. Вам же интересны нюансы? Тренерский штаб меня вызвал вот в эту комнату [показывает на дверь]. Мы сели с Рафиком Хабибулловичем [Якубовым], и он ещё сказал мне, вот чтобы у тебя не было мандража, давай подпишем полноценный контракт – я его подписал. Вот вам эксклюзив от меня.

– До конца сезона?
– Да. Немного эксклюзива вам, – передаёт слова Галимова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

