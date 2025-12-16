Жерар Галлан: оба матча со СКА уже в прошлом, жаль что сегодня проиграли

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан оценил поражение от СКА (1:4).

— Дэвид Немировски покинул штаб. Вы ищете замену ему?

— Я волнуюсь насчёт команды, а не о том, как будет меняться тренерский штаб. Только команда, остальное мне неинтересно. У нас ещё куча домашних игр чтобы начинать выигрывать. Если буду какие-то изменения, то вы узнаете.

— В первом матче ваша победа над СКА была сенсацией, а как вы теперь оцените игру СКА?

— Да что СКА хорошо играл, что мы. Не могу отметить, что кто-то подсел, а кто-то – на коне. Мы выиграли первый матч, они выиграли сегодня, и оба уже в прошлом — очки в таблице. Нам предстоит ещё игра, – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.