Жерар Галлан: оба матча со СКА уже в прошлом, жаль что сегодня проиграли
Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан оценил поражение от СКА (1:4).
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Меркли (Райлли) – 18:10 (5x5) 1:1 Голдобин (Гримальди) – 26:42 (5x5) 2:1 Плотников (Савиков, Хайруллин) – 51:19 (5x3) 3:1 Голдобин – 56:19 (5x5) 4:1 Бландизи (Плешков) – 57:43 (en)
— Дэвид Немировски покинул штаб. Вы ищете замену ему?
— Я волнуюсь насчёт команды, а не о том, как будет меняться тренерский штаб. Только команда, остальное мне неинтересно. У нас ещё куча домашних игр чтобы начинать выигрывать. Если буду какие-то изменения, то вы узнаете.
— В первом матче ваша победа над СКА была сенсацией, а как вы теперь оцените игру СКА?
— Да что СКА хорошо играл, что мы. Не могу отметить, что кто-то подсел, а кто-то – на коне. Мы выиграли первый матч, они выиграли сегодня, и оба уже в прошлом — очки в таблице. Нам предстоит ещё игра, – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
