Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

И. о. главного тренера СКА заявил, что не считает дерби матчи с «Шанхайскими Драконами»

И. о. главного тренера СКА заявил, что не считает дерби матчи с «Шанхайскими Драконами»
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера СКА Юрий Бабенко высказался о победе над «Шанхайскими Драконами» (4:1) и заявил, что не считает дерби матчи с китайским клубом, который базируется в Санкт-Петербурге.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Меркли (Райлли) – 18:10 (5x5)     1:1 Голдобин (Гримальди) – 26:42 (5x5)     2:1 Плотников (Савиков, Хайруллин) – 51:19 (5x3)     3:1 Голдобин – 56:19 (5x5)     4:1 Бландизи (Плешков) – 57:43 (en)    

– Поздравляю всех, кто болел сегодня за СКА! Очень непростая игра, мы выпали из игрового ритма в связи с паузой, тем не менее нашли в себе силы реализовать те моменты в третьем периоде, которые создавали до этого.

— Считаете ли вы встречи СКА и «драконов» дерби?
— Медиа подогревает интерес, так и должно быть. Я сам не считаю это реальным дерби, мы просто скучаем по игре дома, потому что не играли здесь уже месяц.

— Вы сегодня реализовались в большинстве только благодаря Галлану, почему до такого дотерпели?
— Не особо получалось у нас два периода играть с соперником, но гол в большинстве всё равно приравнивается к любому другому голу, его нужно заслужить. Мы сами могли реализовать несколько раз и без большинства, просто вратарь соперника хорошо сыграл. Мне всё равно, с помощью кого мы выиграли, – передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

Материалы по теме
Видео
Дубль Голдобина помог СКА обыграть «Шанхайских Драконов» в матче без тренера Ларионова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android