И. о. главного тренера СКА заявил, что не считает дерби матчи с «Шанхайскими Драконами»

Исполняющий обязанности главного тренера СКА Юрий Бабенко высказался о победе над «Шанхайскими Драконами» (4:1) и заявил, что не считает дерби матчи с китайским клубом, который базируется в Санкт-Петербурге.

– Поздравляю всех, кто болел сегодня за СКА! Очень непростая игра, мы выпали из игрового ритма в связи с паузой, тем не менее нашли в себе силы реализовать те моменты в третьем периоде, которые создавали до этого.

— Считаете ли вы встречи СКА и «драконов» дерби?

— Медиа подогревает интерес, так и должно быть. Я сам не считаю это реальным дерби, мы просто скучаем по игре дома, потому что не играли здесь уже месяц.

— Вы сегодня реализовались в большинстве только благодаря Галлану, почему до такого дотерпели?

— Не особо получалось у нас два периода играть с соперником, но гол в большинстве всё равно приравнивается к любому другому голу, его нужно заслужить. Мы сами могли реализовать несколько раз и без большинства, просто вратарь соперника хорошо сыграл. Мне всё равно, с помощью кого мы выиграли, – передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.