Хоккей

Галимов: «Спартак» — команда настроения. Мы не дали почувствовать им это настроение

Нападающий московского «Динамо» Ансель Галимов прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Спартак
Москва
1:0 Уил (Гусев, Пыленков) – 43:18 (5x5)    

— Если говорить об особенностях игры со «Спартаком», что бы вы отметили для себя лично?
— Я не хочу отмечать, главное – как мы сыграли, у нас надёжно сыграл вратарь. Главное – мы не дали им почувствовать игру. Всегда говорят, «Спартак» – команда настроения. Мы не дали почувствовать им это настроение.

— Вячеслав Козлов сказал, что ты можешь играть и с края, и в центре. Но ты переделанный центр, сегодня как раз сыграл на двух позициях. Насколько сложно её менять в ходе матча?
— Сложно только на вбрасывания вставать. Там ребята играют всю жизнь. Ко мне Уил после каждого периода подходил и показывал какие-то штучки. Вроде сегодня неплохо игралось, но один раз выиграешь, три – проиграешь, что не очень хорошо для центрального. Буду учиться. После тренировки, когда мне сказали, что буду центрального играть, остались, поработали.

— Насколько сильно изменился «Спартак» в сравнении с прошлым сезоном, особенно в атаке? Насколько сильно поменялась команда?
— Я очень уважаю «Спартак» всем сердцем, но давайте будем о «Динамо» говорить. Я не знаю, что там у них внутри происходит.

— Но как именно игралось со «Спартаком»? Насколько сложно или в чём-то легко?
— Нам после второго периода сказали, что мы своё забьём, надо не дать сопернику почувствовать эти атаки, где они набрасывали. В конце-то они начали со всех позиций бросать. Так мы делали правильную работу, которую просил тренерский штаб – выбросить шайбу по борту, протыкать её туда, завозить «с мясом», – передаёт слова Галимова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

