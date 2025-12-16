Скидки
В СКА рассказали, когда Игорь Ларионов вернётся к обязанностям главного тренера

В СКА рассказали, когда Игорь Ларионов вернётся к обязанностям главного тренера
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера СКА Юрий Бабенко прокомментировал отсутствие главного тренера Игоря Ларионова на матче с «Шанхайскими Драконами» (4:1) из-за проблем со здоровьем и заявил, что специалист поправится уже к следующей игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Меркли (Райлли) – 18:10 (5x5)     1:1 Голдобин (Гримальди) – 26:42 (5x5)     2:1 Плотников (Савиков, Хайруллин) – 51:19 (5x3)     3:1 Голдобин – 56:19 (5x5)     4:1 Бландизи (Плешков) – 57:43 (en)    

— Как вам снова быть в роли главного тренера, хоть и исполняющего обязанности?
— Ну, это рабочие моменты, всё хорошо, всё нормально. Мы надеемся, что Игорь Николаевич завтра уже появится и будет с нами.

— Подготовка была целиком на вас или Игорь Ларионов помогал?
— Естественно, помогал, мы одна команда, постоянно на связи. Узнал, что буду заменять, утром. Атмосфера рабочая, месяц назад не играли здесь, волнительно, – передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

