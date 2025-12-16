В СКА рассказали, когда Игорь Ларионов вернётся к обязанностям главного тренера

Исполняющий обязанности главного тренера СКА Юрий Бабенко прокомментировал отсутствие главного тренера Игоря Ларионова на матче с «Шанхайскими Драконами» (4:1) из-за проблем со здоровьем и заявил, что специалист поправится уже к следующей игре.

— Как вам снова быть в роли главного тренера, хоть и исполняющего обязанности?

— Ну, это рабочие моменты, всё хорошо, всё нормально. Мы надеемся, что Игорь Николаевич завтра уже появится и будет с нами.

— Подготовка была целиком на вас или Игорь Ларионов помогал?

— Естественно, помогал, мы одна команда, постоянно на связи. Узнал, что буду заменять, утром. Атмосфера рабочая, месяц назад не играли здесь, волнительно, – передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.