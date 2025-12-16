И. о. главного тренера СКА оценил первый дубль Николая Голдобина с марта 2024 года

Исполняющий обязанности главного тренера СКА Юрий Бабенко прокомментировал игру нападающего Николая Голдобина, оформившего дубль в матче с «Шанхайскими Драконами» (4:1). Этот дубль стал для Голдобина первым с марта 2024 года.

— Что скажете о роли Голдобина в команде, парень раскрылся?

— Тут, наверное, к нему лично вопрос, нам важен каждый игрок. Мы-то рассматриваем его, как и всех остальных игроков, просто приносящих команде очки. Я напомню, что мы ещё как-то шайбу одну пропустили при нём сегодня, – передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

В текущем сезоне на счету Голдобина 26 матчей, в которых форвард набрал 15 (6+9) очков.