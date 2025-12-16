Скидки
И. о. главного тренера СКА оценил первый дубль Николая Голдобина с марта 2024 года

Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера СКА Юрий Бабенко прокомментировал игру нападающего Николая Голдобина, оформившего дубль в матче с «Шанхайскими Драконами» (4:1). Этот дубль стал для Голдобина первым с марта 2024 года.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Меркли (Райлли) – 18:10 (5x5)     1:1 Голдобин (Гримальди) – 26:42 (5x5)     2:1 Плотников (Савиков, Хайруллин) – 51:19 (5x3)     3:1 Голдобин – 56:19 (5x5)     4:1 Бландизи (Плешков) – 57:43 (en)    

— Что скажете о роли Голдобина в команде, парень раскрылся?
— Тут, наверное, к нему лично вопрос, нам важен каждый игрок. Мы-то рассматриваем его, как и всех остальных игроков, просто приносящих команде очки. Я напомню, что мы ещё как-то шайбу одну пропустили при нём сегодня, – передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

В текущем сезоне на счету Голдобина 26 матчей, в которых форвард набрал 15 (6+9) очков.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

