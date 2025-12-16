Скидки
Бабенко — о травме защитника СКА Мёрфи: сильный коллектив не зависит от одного игрока

Исполняющий обязанности главного тренера СКА Юрий Бабенко высказался о потере ведущего защитника Тревора Мёрфи, который, возможно, выбыл из-за травмы до конца сезона.

— Мёрфи выбыл надолго, до конца сезона? Как его компенсировать?
— Конечно, мы постоянно общаемся, и это постоянная потеря. Но скажу так, сильный коллектив не зависит от одного игрока. Будем выходить из ситуации. Мнения расходятся, до конца выбыл Мерфи или нет, давайте не будем торопить события, у нас нет ответа.

— Делаете ставку на Савикова?
— Ставку делаем на каждого игрока. Перед этим был вопрос про Голдобина. Кто играет лучше — тот и получает больше игрового времени, – передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

Защитник СКА Тревор Мёрфи получил травму ноги и покинул площадку в матче с «Адмиралом»
