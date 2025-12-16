Галимов: в сложившейся ситуации было бы неправильно, если бы сказал: «Я тут поеду отдохну»

Нападающий московского «Динамо» Ансель Галимов заявил, что не летал на отдых в жаркие страны во время перерыва в чемпионате КХЛ.

— У «Динамо» было много выходных, возможно, больше всех среди клубов лиги. Ты был среди тех, кто первым возобновил тренировки, в группе тех, кто вышел сразу. Как провёл эту неделю, вообще никуда не летал? Успел отдохнуть?

— Я прилетел домой обратно к семье сюда, в Москву.

— Ну, может, в Дубай…

— В сложившейся ситуации это неправильно, если бы сказал: «Я тут поеду отдохну».

— Вы и не загорели совсем…

— Посмотрите на других ребят, там они подгорели.

— Ансель, у вас был сложный период предсезонки. Как вы себя чувствуете в «Динамо» в плане функционала?

— Я вернулся домой, всем сказано, что я дома. Сейчас приеду домой, увижу семью, сына. В «Динамо» ребята меня хорошо встретили, не было такого, чтобы кого-то не знал, со всеми пересекались, только с молодыми ребятами – нет: Паталаха, Шараканов, их не знал, – передаёт слова Галимова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.