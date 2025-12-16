Галимов — о праздновании шайб: забил всего 100+ голов, все помню — мне до Овечкина далеко

Нападающий московского «Динамо» Ансель Галимов высказался о возвращении в стан бело-голубых после выступления за «Спартак».

— Как, по вашим ощущениям, вас встретили болельщики?

— Пока к ним не выходил. Мне передали, что было неоднозначно, кто-то говорил, что очень я сильно как-то праздновал голы, когда забивал «Динамо». Но я озвучил свою позицию – я забил всего 100+ голов, все помню, до Овечкина мне далеко.

— Помним, ваш сын поддерживал «Спартак», начали его переучивать?

— Мы заказали майку, переодели его уже. Он был сегодня на игре, так как он на удалёнке, и на следующей игре будет. Могу сказать, где он сидит, он всегда рад повыделываться, – передаёт слова Галимова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.