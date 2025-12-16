Результаты матчей КХЛ на 16 декабря 2025 года

Сегодня, 16 декабря, возобновился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего было проведено восемь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 16 декабря 2025 года:

«Сибирь» – «Авангард» — 4:2;

«Автомобилист» – «Барыс» — 1:4;

«Лада» – ЦСКА — 2:4;

«Локомотив» – «Динамо» Мн — 3:2 Б;

«Ак Барс» – «Салават Юлаев» — 6:3;

«Нефтехимик» – «Торпедо» — 2:5;

СКА – «Шанхайские Драконы» — 4:1;

«Динамо» М – «Спартак» — 1:0.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 50 очками после 37 матчей возглавляет «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 53 очка после 34 игр.