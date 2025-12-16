Результаты матчей ВХЛ на 16 декабря 2025 года

Сегодня, 16 декабря, состоялись три встречи OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 16 декабря 2025 года:

«Южный Урал» – «Челмет» — 2:3;

«Ростов» – «Барс» — 3:2 Б;

«Буран» – ЦСК ВВС — 2:3.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 57 очков в 34 матчах. Второе место занимает «Югра» с 54 очками после 34 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (49 очков в 34 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.