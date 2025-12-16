Сегодня, 16 декабря, состоялись девять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей МХЛ на 16 декабря 2025 года:
«Амурские Тигры» – «АКМ-Юниор» — 2:1;
«Стальные Лисы» – «Толпар» — 2:3;
МХК «Молот» – «Авто» — 2:6;
«Тюменский Легион» – «Белые Медведи» — 2:4;
«Локо» – МХК «Динамо» СПб — 7:3;
«Чайка» – «Мамонты Югры» — 2:1;
«Красная Армия» – Академия Михайлова — 1:2;
«Спутник» – «Сибирские Снайперы» — 1:5;
«Алмаз» – «СКА-1946» — 3:4.
«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 53 очками после 30 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 49 очков после 32 матчей.
В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.