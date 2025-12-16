Защитник «Чикаго» Артём Левшунов пропустит матч с «Торонто» из-за опоздания на тренировку

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Артём Левшунов пропустит матч регулярного сезона НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» из-за опоздания на тренировку. Об этом сообщил главный тренер «Чикаго» Джефф Блэшилл. Встреча пройдёт в ночь на 17 декабря и начнётся в 3:00 мск.

«Он понимает, что у нас есть стандарты, и это совершенно очевидно… Он расстроен. Это неприятно, когда тебе кажется, что ты сделал это не нарочно, и я понимаю это. Но нельзя понижать свои стандарты», – цитирует Блэшилла пресс-служба клуба.

В текущем сезоне НХЛ белорусский хоккеист провёл 31 матч и набрал 14 (1+13) очков при показателе полезности «-5».