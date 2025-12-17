Арсений Грицюк пропустит два выездных матча «Нью-Джерси» из-за травмы

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк пропустит два выездных матча команды из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба. Россиянин не примет участия во встречах с «Вегас Голден Найтс» и «Ютой Мамонт». Ранее форвард уже пропустил два матча из-за повреждения.

В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в 31 игре, отметился семью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. Грицюк был выбран «Нью-Джерси» в 2019 году в пятом раунде под общим 129-м номером. В КХЛ Арсений выступал за омский «Авангард» и петербургский СКА.

На данный момент «Дэвилз» занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 37 очков после 33 встреч.