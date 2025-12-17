Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Арсений Грицюк пропустит два выездных матча «Нью-Джерси» из-за травмы

Арсений Грицюк пропустит два выездных матча «Нью-Джерси» из-за травмы
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк пропустит два выездных матча команды из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба. Россиянин не примет участия во встречах с «Вегас Голден Найтс» и «Ютой Мамонт». Ранее форвард уже пропустил два матча из-за повреждения.

В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в 31 игре, отметился семью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. Грицюк был выбран «Нью-Джерси» в 2019 году в пятом раунде под общим 129-м номером. В КХЛ Арсений выступал за омский «Авангард» и петербургский СКА.

На данный момент «Дэвилз» занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 37 очков после 33 встреч.

Материалы по теме
В «Нью-Джерси» рассказали о состоянии Арсения Грицюка, получившего травму
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android