Голкипер «Вашингтона» Линдгрен восстановился после травмы

Американский вратарь «Вашингтон Кэпиталз» из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Чарли Линдгрен полностью восстановился после повреждения и примет участие уже в ближайшем матче с «Миннесотой Уайлд». Об этом сообщает RMNB.

По информации источника, главный тренер столичной команды Спенсер Карбери сообщил, что голкипер впервые выйдет на поле после травмы верхней части тела.

7 декабря Линдгрен был внесён в список травмированных игроков и пропустил три встречи.

В этом сезоне Линдгрен одержал пять побед при трёх поражениях и одной ничьей, его средний показатель пропущенных шайб составил 2,90, а процент отражённых бросков — 0,893. Один матч он провёл «на ноль».