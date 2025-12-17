Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер «Вашингтона» Линдгрен восстановился после травмы

Голкипер «Вашингтона» Линдгрен восстановился после травмы
Комментарии

Американский вратарь «Вашингтон Кэпиталз» из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Чарли Линдгрен полностью восстановился после повреждения и примет участие уже в ближайшем матче с «Миннесотой Уайлд». Об этом сообщает RMNB.

По информации источника, главный тренер столичной команды Спенсер Карбери сообщил, что голкипер впервые выйдет на поле после травмы верхней части тела.

7 декабря Линдгрен был внесён в список травмированных игроков и пропустил три встречи.

В этом сезоне Линдгрен одержал пять побед при трёх поражениях и одной ничьей, его средний показатель пропущенных шайб составил 2,90, а процент отражённых бросков — 0,893. Один матч он провёл «на ноль».

Материалы по теме
«Вашингтон» вызвал Тринеева из АХЛ, Леонард и Линдгрен внесены в список травмированных
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android