Овечкин сравнялся с Шэнаханом по числу проведённых игр в НХЛ

В ночь с 16 на 17 декабря на арене «Гранд Казино Арена» проходит матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости идёт первый период. Счёт 0:0. В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин. Для него этот матч стал 1524-м в карьере в НХЛ. Таким образом, форвард сравнялся по количеству матчей с Брэнданом Шэнаханом, занимающим 21-ю строчку рейтинга находится, в активе которого также 1524 матча.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 33 матчах, в которых записал в свой актив 14 голов и 17 результативных передач. Всего за карьеру в регулярке на его счету 1523 матча, в которых он забил 911 голов и сделал 743 результативные передачи.