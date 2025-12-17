Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Металлург Мг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Миннесота Уайлд – Вашингтон Кэпиталз, результат матча 17 декабря 2025, счет 5:0, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

7 очков Капризова, Тарасенко и Юрова помогли «Миннесоте» разгромить «Вашингтон» Овечкина
Комментарии

В ночь с 16 на 17 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Тарасенко (Юров, Фэйбер) – 02:09     2:0 Капризов (Эрикссон Эк, Хьюз) – 32:51 (pp)     3:0 Тарасенко (Юров) – 44:23     4:0 Юров (Тарасенко) – 48:53     5:0 Болди (Кирстед) – 54:12 (sh)    

У победителей семь очков набрали российские хоккеисты: Кирилл Капризов отметился голом, Владимир Тарасенко забросил две шайбы и отдал один ассист, Данила Юров отличился голом и двумя результативными передачами. Ещё одну шайбу забросил Мэтт Болди.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин очков не набрал.

Форвард «Уайлд» Яков Тренин результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Миннесота Уайлд» встретится на выезде с «Коламбус Блю Джекетс» 19 декабря. «Вашингтон Кэпиталз» сыграет дома с «Торонто Мэйпл Лифс» 19 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Шайба Подколзина и 4 очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Питтсбург» в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android