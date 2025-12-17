7 очков Капризова, Тарасенко и Юрова помогли «Миннесоте» разгромить «Вашингтон» Овечкина

В ночь с 16 на 17 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:0.

У победителей семь очков набрали российские хоккеисты: Кирилл Капризов отметился голом, Владимир Тарасенко забросил две шайбы и отдал один ассист, Данила Юров отличился голом и двумя результативными передачами. Ещё одну шайбу забросил Мэтт Болди.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин очков не набрал.

Форвард «Уайлд» Яков Тренин результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Миннесота Уайлд» встретится на выезде с «Коламбус Блю Джекетс» 19 декабря. «Вашингтон Кэпиталз» сыграет дома с «Торонто Мэйпл Лифс» 19 декабря.