Детройт Ред Уингз – Нью-Йорк Айлендерс, результат матча 17 декабря 2025, счет 3:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Детройт» обыграл «Айлендерс» в НХЛ, Сорокин 18 отразил бросков
Комментарии

В ночь с 16 на 17 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» (Детройт, США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Хейнеман (Барзал, Друен) – 04:27     1:1 Сандин-Пелликка (Рэймонд) – 42:03     2:1 Дебринкэт (Зайдер, Рэймонд) – 43:55 (pp)     2:2 Мейфилд (Пажо, Ли) – 51:26     3:2 Дебринкэт (Зайдер, Рэймонд) – 57:42 (pp)    

Заброшенными шайбами у хозяев отметились Аксель Сандин-Пелликка и Алекс Дебринкэт (2).

У гостей голы на счету Эмиля Хейнемана и Скотта Мейфилда.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 18 бросков.

