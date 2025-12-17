«Детройт» обыграл «Айлендерс» в НХЛ, Сорокин 18 отразил бросков

В ночь с 16 на 17 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» (Детройт, США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

Заброшенными шайбами у хозяев отметились Аксель Сандин-Пелликка и Алекс Дебринкэт (2).

У гостей голы на счету Эмиля Хейнемана и Скотта Мейфилда.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 18 бросков.