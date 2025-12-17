«Детройт» обыграл «Айлендерс» в НХЛ, Сорокин 18 отразил бросков
В ночь с 16 на 17 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» (Детройт, США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Хейнеман (Барзал, Друен) – 04:27 1:1 Сандин-Пелликка (Рэймонд) – 42:03 2:1 Дебринкэт (Зайдер, Рэймонд) – 43:55 (pp) 2:2 Мейфилд (Пажо, Ли) – 51:26 3:2 Дебринкэт (Зайдер, Рэймонд) – 57:42 (pp)
Заброшенными шайбами у хозяев отметились Аксель Сандин-Пелликка и Алекс Дебринкэт (2).
У гостей голы на счету Эмиля Хейнемана и Скотта Мейфилда.
Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 18 бросков.
