«Коламбус» обыграл на своём льду «Анахайм» в овертайме, у Чинахова и Проворова передачи

В ночь с 16 на 17 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» (Коламбус, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

Заброшенными шайбами у хозяев отметились Зак Веренски (2), Бун Дженнер и Адам Фантилли. Российские хоккеисты Егор Чинахов и Иван Проворов отметились ассистами.

У гостей голы на счету Райана Строума, Микаэля Гранлунда и Джексона Лакомба.