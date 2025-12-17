Скидки
Главная Хоккей Новости

Коламбус Блю Джекетс – Анахайм Дакс, результат матча 17 декабря 2025, счет 4:3 (ОТ), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Коламбус» обыграл на своём льду «Анахайм» в овертайме, у Чинахова и Проворова передачи
Комментарии

В ночь с 16 на 17 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» (Коламбус, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 3
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Веренски (Дженнер, Чинахов) – 08:21     1:1 Строум (Пилинг, Мур) – 23:35     2:1 Веренски (Гонс, Джонсон) – 23:59     3:1 Дженнер (Проворов) – 24:18     3:2 Гранлунд (Ватрано) – 25:29     3:3 Лакомб (Пилинг, Гранлунд) – 56:44     4:3 Фантилли (Джонсон, Веренски) – 63:32    

Заброшенными шайбами у хозяев отметились Зак Веренски (2), Бун Дженнер и Адам Фантилли. Российские хоккеисты Егор Чинахов и Иван Проворов отметились ассистами.

У гостей голы на счету Райана Строума, Микаэля Гранлунда и Джексона Лакомба.

