«Монреаль» дома уступил «Филадельфии» в НХЛ, у Мичкова передача

В ночь с 16 на 17 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на льду «Белл-центра» (Монреаль, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

У победителей заброшенными шайбами отметились Карл Грундстрём, Тревор Зеграс, Бобби Бринк и Трэвис Конечны. Российский нападающий Матвей Мичков сделал ассист.

У хозяев гол на счету Александра Тексье.

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Монреаль Канадиенс» встретится дома с «Чикаго Блэкхоукс» 20 декабря. «Филадельфия Флайерз» сыграет на выезде с «Баффало Сэйбрз» 19 декабря.