Монреаль Канадиенс – Филадельфия Флайерз, результат матча 17 декабря 2025, счет 1:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Монреаль» дома уступил «Филадельфии» в НХЛ, у Мичкова передача
Комментарии

В ночь с 16 на 17 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на льду «Белл-центра» (Монреаль, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Тексье (Эванс, Андерсон) – 19:00     1:1 Грундстрём (Типпетт, Кутюрье) – 19:39     1:2 Зеграс (Конечны, Андре) – 26:26     1:3 Бринк (Мичков) – 39:10     1:4 Конечны (Дворак, Кутюрье) – 58:25    

У победителей заброшенными шайбами отметились Карл Грундстрём, Тревор Зеграс, Бобби Бринк и Трэвис Конечны. Российский нападающий Матвей Мичков сделал ассист.

У хозяев гол на счету Александра Тексье.

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Монреаль Канадиенс» встретится дома с «Чикаго Блэкхоукс» 20 декабря. «Филадельфия Флайерз» сыграет на выезде с «Баффало Сэйбрз» 19 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
