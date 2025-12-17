«Монреаль» дома уступил «Филадельфии» в НХЛ, у Мичкова передача
В ночь с 16 на 17 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на льду «Белл-центра» (Монреаль, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Тексье (Эванс, Андерсон) – 19:00 1:1 Грундстрём (Типпетт, Кутюрье) – 19:39 1:2 Зеграс (Конечны, Андре) – 26:26 1:3 Бринк (Мичков) – 39:10 1:4 Конечны (Дворак, Кутюрье) – 58:25
У победителей заброшенными шайбами отметились Карл Грундстрём, Тревор Зеграс, Бобби Бринк и Трэвис Конечны. Российский нападающий Матвей Мичков сделал ассист.
У хозяев гол на счету Александра Тексье.
Нападающий «Монреаля» Иван Демидов (Россия) результативными действиями не отметился.
В следующей встрече «Монреаль Канадиенс» встретится дома с «Чикаго Блэкхоукс» 20 декабря. «Филадельфия Флайерз» сыграет на выезде с «Баффало Сэйбрз» 19 декабря.
