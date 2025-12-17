«Бостон» обыграл «Юту» на своём льду в НХЛ, у Задорова, Хуснутдинова и Бута передачи
Поделиться
В ночь с 16 на 17 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Юту Мамонт». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 1
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
0:1 Хэйтон (Дурзи, Бут) – 08:34 (pp) 1:1 Гики (Пастрняк, Линдхольм) – 16:01 (pp) 2:1 Гики (Пастрняк, Задоров) – 20:23 3:1 Миттельштадт (Заха, Хуснутдинов) – 50:16 4:1 Эйссимонт – 56:02
У победителей заброшенными шайбами отметились Морган Гики (2), Майки Эйссимонт и Кейси Миттельштадт. Российские хоккеисты Никита Задоров и Марат Хуснутдинов сделали по ассисту.
У гостей гол на счету Барретта Хэйтона. Даниил Бут (Россия) сделал результативную передачу.
Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв очков не набрал.
В следующей встрече «Бостон Брюинз» встретится дома с «Эдмонтон Ойлерз» 19 декабря. «Юта Мамонт» сыграет на выезде с «Детройт Ред Уингз» 18 декабря.
Комментарии
- 17 декабря 2025
-
06:15
-
05:52
-
05:44
-
05:44
-
05:41
-
05:40
-
04:11
-
01:42
-
00:05
-
00:00
- 16 декабря 2025
-
23:59
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:35
-
23:31
-
23:26
-
23:22
-
23:17
-
23:15
-
23:07
-
23:02
-
23:00
-
22:59
-
22:57
-
22:48
-
22:45
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:37
-
22:35
-
22:33
-
22:31
-
22:29