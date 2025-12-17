«Бостон» обыграл «Юту» на своём льду в НХЛ, у Задорова, Хуснутдинова и Бута передачи

В ночь с 16 на 17 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Юту Мамонт». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

У победителей заброшенными шайбами отметились Морган Гики (2), Майки Эйссимонт и Кейси Миттельштадт. Российские хоккеисты Никита Задоров и Марат Хуснутдинов сделали по ассисту.

У гостей гол на счету Барретта Хэйтона. Даниил Бут (Россия) сделал результативную передачу.

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв очков не набрал.

В следующей встрече «Бостон Брюинз» встретится дома с «Эдмонтон Ойлерз» 19 декабря. «Юта Мамонт» сыграет на выезде с «Детройт Ред Уингз» 18 декабря.