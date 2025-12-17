Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бостон Брюинз – Юта Мамонт, результат матча 17 декабря 2025, счет 4:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Бостон» обыграл «Юту» на своём льду в НХЛ, у Задорова, Хуснутдинова и Бута передачи
Комментарии

В ночь с 16 на 17 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Юту Мамонт». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 1
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
0:1 Хэйтон (Дурзи, Бут) – 08:34 (pp)     1:1 Гики (Пастрняк, Линдхольм) – 16:01 (pp)     2:1 Гики (Пастрняк, Задоров) – 20:23     3:1 Миттельштадт (Заха, Хуснутдинов) – 50:16     4:1 Эйссимонт – 56:02    

У победителей заброшенными шайбами отметились Морган Гики (2), Майки Эйссимонт и Кейси Миттельштадт. Российские хоккеисты Никита Задоров и Марат Хуснутдинов сделали по ассисту.

У гостей гол на счету Барретта Хэйтона. Даниил Бут (Россия) сделал результативную передачу.

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв очков не набрал.

В следующей встрече «Бостон Брюинз» встретится дома с «Эдмонтон Ойлерз» 19 декабря. «Юта Мамонт» сыграет на выезде с «Детройт Ред Уингз» 18 декабря.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android